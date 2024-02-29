В Якутии по подозрению в совершении двойного убийства задержан бывший заключенный, вернувшийся с войны в Украине.

По версии местного управления Следственного комитета, в ночь на 24 февраля в одном из частных домов села Кутана Сунтарского района 35-летний мужчина проломил голову металлическим ломом своему 34-летнему собутыльнику, с которым у него возник конфликт. После этого он отправился в соседний дом, где проживала 64-летняя женщина. «На почве старых обид подозреваемый топором нанес ей удары по голове. После содеянного мужчина попытался поджечь дом и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении СК. Подозреваемого оперативно задержал местный участковый.

Как пишет издание SakhaDay, погибшая женщина — учительница начальных классов Кутанинской средней школы с 40-летним стажем Валентина Федорова. была победителем конкурса «Лучший учитель России» и обладателем гранта президента РФ.

Издание «Говорит НеМосква» узнало, что подозреваемого в убийстве зовут Виктор Саввинов. С 2010 года он был трижды судим по обвинениям в причинение тяжкого вреда здоровью, краже, угоне машин, угрозе убийством, разбое и покушение на грабеж.

В 2020 году Вилюйский райсуд Якутии признал Саввинова виновным в убийстве женщины, с которой употреблял спиртное — он избил ее и зарезал четырьмя ножами. Саввинов получил по совокупности 11 лет колонии строгого режима. Но в заключении завербовался и уехал на войну в Украину.

Когда он вернулся с фронта в родное село Кутана, отец не пустил его в дом. «23 февраля в День защитника Отечества он ходил по селу и жаловался, что ему не оказывают должного уважения, — рассказала SakhaDay дочь погибшей учительницы. — Ходил по соседям и пришел к моей маме примерно в 23:00 часов, она его невестка, то есть его папа и наш папа родные братья. Мама его не пустила и единственная позвонила главе [поселения], сказала, что он пьяный шатается по селу. Глава отправил участкового, который не стал арестовывать его на сутки, а отвез спать». Наутро он вернулся в село, чтобы отомстить невестке за то, что он сдала его полиции.

«У нее на животе и ребрах были гематомы, руки все в крови, значит, она пыталась защищаться. После избиения он взял хозяйственный топор и ударил ее по голове… Нам даже не показали ее тело, настолько он изуродовал маму», — рассказала дочь погибшей.

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