Главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации» армии

Перовский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за опубликованного в телеграм-канале материала издания.

На заседании судья Ольга Ашурова отказала защите Соколова в удовлетворении всех ходатайств. Защитники просили перенести рассмотрение, вызвать в суд бывшего главного редактора газеты Дмитрия Муратова и назначить комплексную психолого-лингвистическую экспертизу по материалу, в котором нашли «дискредитацию» российских войск.

Утром сотрудники центра «Э» увезли Соколова в отдел полиции для составления административного протокола по статье о «дискредитации» армии.

В протоколе было указано, что Соколов как главный редактор разместил в декабре в телеграм-канале «Новой газеты» материал, в котором экспертиза нашла «лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий властных структур».

В телеграм-канале московских судов уточняется, что речь идет о материале под названием «Ничьи мальчики», вышедшем в декабре 2023 года. В нем рассказывается, как сирот убеждают подписывать контракты с Минобороны и идти на войну.

Экспертизу, по данным «Новой газеты», проводил Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) — структура, подконтрольная Роскомнадзору.

Сергей Соколов стал главным редактором «Новой газеты» в сентябре 2023 года после временного ухода с этого поста нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, которого Минюст России объявил «иноагентом».

28 марта 2022 года «Новая газета» приостановила выпуск после получения двух предупреждений от Роскомнадзора об упоминании «иностранного агента» без соответствующий маркировки. В июле редакция запустила журнал «Новая рассказ-газета», но через неделю его сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

В начале сентября 2022 года Басманный районный суд Москвы по требованию Роскомнадзора отозвал у «Новой газеты» регистрацию печатной версии, а в конце месяца Верховный суд (также по требованию Роскомнадзора) лишил лицензии электронного СМИ сайт «Новой газеты».

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