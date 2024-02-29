Bloomberg: Украина опасается, что войска РФ прорвут оборону к лету. Путин по-прежнему хочет захватить Киев

Чиновники в Украине опасаются, что российские войска к лету 2024 года могут прорвать оборону ВСУ, если Запад не увеличит поставки боеприпасов Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами украинских властей.

Пессимизм Киева и его союзников, отмечает агентство, нарастает уже несколько недель по мере того, как российские войска перехватывают инициативу на линии фронта. Потеря Авдеевки и нескольких близлежащих сел усиливает опасения, что оборона может не выдержать. Эти потери должны послужить тревожным сигналом для союзников Украины, заявил журналистам европейский чиновник.

По оценкам украинской разведки, президент России Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города Украины, в том числе Киев и Одессу. В случае оккупации Одессы Россия перекроет экспорт зерновых из Украины и получит выход к Приднестровью, которое уже попросило Москву о политической поддержке в противостоянии с властями Молдовы.

В зависимости от результатов текущей военной кампании, пишет агентство, Россия решит, продолжать ли ей медленное и упорное наступление или же накапливать ресурсы для более масштабного удара, чтобы прорвать украинские рубежи этим летом, заявил источник, близкий к руководству Украины.

Bloomberg добавляет, что после двух лет войны, истощившей российские силы, масштабное наступление по-прежнему остается вызовом для Кремля.

В начале полномасштабной войны Россия пыталась взять под свой контроль Киев, Харьков, а также продвинуться к Одессе, но потерпела поражение. В первые недели вторжения Россия собрала под Киевом в 12 раз больше сил, чем было у ВСУ, но отвела войска в конце марта 2022 года, назвав это «жестом доброй воли». После отступления российских войск на освобожденных территориях Украины обнаружили тела сотен мирных жителей, погибших во время российской оккупации.

По данным исследования «Медузы» и «Медиазоны», вышедшего во вторую годовщину войны, с 24 февраля 2022 года по конец 2023-го погибли 75 тысяч российских военных.

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