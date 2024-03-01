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Похороны Алексея Навального Кортеж с катафалком движется к храму, где пройдет отпевание. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

Что происходит: похороны политика Алексея Навального.

Где: отпевание пройдет в церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино на юго-западе Москвы, похоронят политика на Борисовском кладбище.

Когда: отпевание намечено на 14:00 мск, похороны должны состояться два часа спустя. Соратники Навального сообщили, что морг вовремя не выдал его тело, и предупредили о возможных задержках.

Трансляции: Команда Навального, «Дождь», The Independent, Sky News.

Инструкция «Медузы»: как вести себя в храме и как почтить память политика, если вы не в Москве.

Так сейчас выглядит вход на территорию церкви.

«Медуза»
«Медуза»

Иван Жданов сообщил, что катафалк «с минуты на минуту» направится к храму.

Время в пути, по его словам, составит около часа, «если не будет никаких препятствий».

Родственникам выдают тело Алексея Навального, сообщила Кира Ярмыш.

По ее словам, катафалк скоро направится к храму.

Могила, выкопанная на Борисовском кладбище.

По словам соратников Навального, могила находятся прямо рядом со входом на кладбище.

«Медуза»
«Медуза»

По оценкам журналистов, в очереди у храма сейчас стоят около тысячи человек.

Внутрь территории, огороженной забором, полиция пока никого не пускает, в том числе журналистов.

Люди идут к храму от метро
«Медуза»
Сотрудники полиции у храма
«Медуза»
«Медуза»

Родственникам до сих пор не выдали тело Навального

«Родственники приехали к моргу в 10 утра, когда им должны были выдать тело Алексея. Тело не выдали до сих пор», — написала Ярмыш.

По ее словам, график похорон пока не сдвигается, но «возможно, будут задержки».

Соратники Алексея Навального начали прямой эфир на ютьюбе.

Обстановка возле храма прямо сейчас.

«Медуза»

Борисовское кладбище расположено в соседнем с Марьино районе Братеево, примерно в двух километрах от храма.

Районы Марьино и Братеево разделяет Москва-река. На расположенном рядом Братеевском мосту также установлены заграждения. По обе стороны моста сотрудники полиции проверяют у прохожих документы и личные вещи.

«Медуза»

От станции метро «Марьино» до храма — примерно 200 метров. На всем этом пути полиция с утра выставила металлические ограждения.

В окрестностях храма интернет работает с перебоями.

«Медуза»
«Медуза»
«Медуза»

Люди, желающие проститься с Навальным, стали собираться у храма в Марьино с самого утра. Сейчас там уже образовалась очередь.

«Медуза»
«Медуза»

Прощание с Алексеем Навальным пройдет в церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино — этот район находится на юго-востоке Москвы рядом с Люблино, где жил политик.

Отпевание начнется в 14:00.

Похороны состоятся в 16:00 на Борисовском кладбище, которое находится примерно в двух километрах от церкви.

Здравствуйте. В этом онлайне мы будем следить за похоронами политика Алексея Навального, которые сегодня пройдут в Москве.