Похороны Алексея Навального Кортеж с катафалком движется к храму, где пройдет отпевание. Онлайн «Медузы»

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Кортеж с катафалком движется к храму, где пройдет отпевание. Онлайн «Медузы»

Что происходит: похороны политика Алексея Навального.

Где: отпевание пройдет в церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино на юго-западе Москвы, похоронят политика на Борисовском кладбище.

Когда: отпевание намечено на 14:00 мск, похороны должны состояться два часа спустя. Соратники Навального сообщили, что морг вовремя не выдал его тело, и предупредили о возможных задержках.

Трансляции: Команда Навального, «Дождь», The Independent, Sky News.

Инструкция «Медузы»: как вести себя в храме и как почтить память политика, если вы не в Москве.