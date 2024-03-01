Похороны Алексея Навального Кортеж с катафалком движется к храму, где пройдет отпевание. Онлайн «Медузы»
Что происходит: похороны политика Алексея Навального.
Где: отпевание пройдет в церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино на юго-западе Москвы, похоронят политика на Борисовском кладбище.
Когда: отпевание намечено на 14:00 мск, похороны должны состояться два часа спустя. Соратники Навального сообщили, что морг вовремя не выдал его тело, и предупредили о возможных задержках.
Трансляции: Команда Навального, «Дождь», The Independent, Sky News.
Инструкция «Медузы»: как вести себя в храме и как почтить память политика, если вы не в Москве.
Так сейчас выглядит вход на территорию церкви.
Иван Жданов сообщил, что катафалк «с минуты на минуту» направится к храму.
Время в пути, по его словам, составит около часа, «если не будет никаких препятствий».
Родственникам выдают тело Алексея Навального, сообщила Кира Ярмыш.
По ее словам, катафалк скоро направится к храму.
Могила, выкопанная на Борисовском кладбище.
По словам соратников Навального, могила находятся прямо рядом со входом на кладбище.
По оценкам журналистов, в очереди у храма сейчас стоят около тысячи человек.
Внутрь территории, огороженной забором, полиция пока никого не пускает, в том числе журналистов.
Родственникам до сих пор не выдали тело Навального
«Родственники приехали к моргу в 10 утра, когда им должны были выдать тело Алексея. Тело не выдали до сих пор», — написала Ярмыш.
По ее словам, график похорон пока не сдвигается, но «возможно, будут задержки».
Соратники Алексея Навального начали прямой эфир на ютьюбе.
Обстановка возле храма прямо сейчас.
Борисовское кладбище расположено в соседнем с Марьино районе Братеево, примерно в двух километрах от храма.
Районы Марьино и Братеево разделяет Москва-река. На расположенном рядом Братеевском мосту также установлены заграждения. По обе стороны моста сотрудники полиции проверяют у прохожих документы и личные вещи.
От станции метро «Марьино» до храма — примерно 200 метров. На всем этом пути полиция с утра выставила металлические ограждения.
В окрестностях храма интернет работает с перебоями.
Люди, желающие проститься с Навальным, стали собираться у храма в Марьино с самого утра. Сейчас там уже образовалась очередь.
Прощание с Алексеем Навальным пройдет в церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино — этот район находится на юго-востоке Москвы рядом с Люблино, где жил политик.
Отпевание начнется в 14:00.
Похороны состоятся в 16:00 на Борисовском кладбище, которое находится примерно в двух километрах от церкви.
Здравствуйте. В этом онлайне мы будем следить за похоронами политика Алексея Навального, которые сегодня пройдут в Москве.