Прощание с Навальным. Что говорят участники похорон и те, кто следит за этим онлайн Материал обновляется

Пришедшие проститься с Алексеем Навальным у ограды церкви «Утоли моя печали» в Марьино, 1 марта 2024 года Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

В Москве в районе Марьино проходят похороны Алексея Навального. Перед церковью иконы Божией Матери «Утоли моя печали» выстроилась очередь протяженностью около одного километра. После отпевания политика похоронят на Борисовском кладбище. Вот что рассказывают о прощании с Навальным участники похорон и те, кто наблюдает за ними онлайн.

Дмитрий Гудков

Политик

Прощай — и спасибо тебе за все.

Зоя Светова

Журналистка и правозащитник

Я была на отпевании Алексея Навального. В храм попало человек триста. Отец Андрей, молодой священник, провел отпевание по сокращенному чину, в конце ничего не сказал, просто обратился к родственникам: Прощайтесь». Люди стали прощаться. Ритуальщики очень быстро вынесли гроб с Алексеем из храма и пронесли его к воротам храма под аплодисменты тысяч людей, которые стояли за оградой храма и хлопали, кричали: «Навальный! Алексей!» Когда я вошла из храма, я увидела их- сотни людей за оградой храма. Молодые, красивые, они стояли как бы в два ряда. Одни прямо у металлической ограды храма и другие чуть на возвышении. Эти десятки, сотни людей которые вытянулись вдоль всей улицы около храма, одетые в разные одежды, они были такие красивые. Я подумала: «Вот она. Прекрасная Россия будущего! Она провожает Алексея».

Александр Черных

Журналист

Одна очередь стоит, другая идёт — чтобы встать в конец очереди. Один человек сказал мне, что даже не надеется попасть на прощание, «но эта очередь для меня как единственно возможный митинг».

Андрей Лошак

Тележурналист

Невозможно на это смотреть. Такое чувство, что отпевают Россию.

«Страдающее Средневековье»

медиа-проект о Средневековье

Спасибо всем, кто идет. От тех, кто не смог. Посмотрел видео возле храма. Сколько же людей он научил не бояться, несмотря на происходящее.

Посольство США в РФ

Реквием

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл, —

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

Анна Ахматова, 1961

Михаил Ходорковский

Общественный и политический деятель

Прощай, Алексей…

Арина Бородина

Журналистка и телекритик

«Выстроилась очередь», — это не так: очередь-океан. Не знаю, было ли когда-нибудь в Марьино столько людей, как сегодня.

Конечно, понимала, что придёт очень много людей, но, что ТАК много, предсказать было немыслимо. Несколько перекрёстков прошла, чтобы в 13:30 встать в «хвост» очереди, но за этим «хвостом» вдоль тротуара в районе стоят уже снова много людей. Очень много. Люди идут и идут. С цветами и без. Разных возрастов. Все пришли прощаться с Алексеем Навальным.

Это потрясающе для нынешнего времени — СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ пришло. Не знаю, как и куда получится дойти. Но уже стоять в такой очереди большая честь и гордость.

Все стоят на тротуаре, по направлению к церкви, вереница людского потока…

Журналистка

Стою у ОМВД Марьино, новомарьинская 11 к 1. С 13.00 людей из метро (их прибывает с каждым поездом под сотню) направляют по этой улице, очевидно, что пришло уже десятки тысяч. Я сбилась на 5 тысяче, считать легко, люди стоят гуськом, в образцовой русской очереди — к гробу. Молодые, старые, средневозрастные, инвалид на коляске, слепой с палочкой, это что я видела. Многие обсуждают свои риски. Одна женщина сердито говорит мужу: Сядем значит сядем.

Вторая разговаривает с кем то видимо из-за границы: Я очень ОЧЕНЬ рада, что ты сейчас в НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ. А я сейчас в НОРМАЛЬНОМ МАРЬИНО.

Девочка позади меня: Я ужасно рада, что я сегодня приехала сюда. Пусть и заберут, но этот день останется в личной истории моей жизни.

— Представь, сколько уехало из страны, кто мог бы сюда прийти. — говорит ее парень.

Женщина в возрасте передо мной включила трансляцию Невзорова, люди аплодируют Навальному — его привезли в храм.

А тут у омвд Марьино люди идут и идут чтобы встать в очередь. Где она сейчас продолжается, видимо еще в сколько то километров от нас.

Нет никакого шанса проститься с телом. Ни один храм в Москве не вместил бы столько людей. Ни с кем в современной России не прощались так и боюсь ни с кем так не будут прощаться. Так прощались только с Высоцким и Сахаровым. Но то было в Ссср.

И там людей так по улицам не рассеивали.

И понимаете ли какой эффект от этих мер безопасности? мы все в этой многотысячной очереди не увидим мертвого Навального. Не услышим отпевания, цель которого — смириться и отстраниться. Все это мы пропустим. Но это значит, что он так и останется в памяти многих живым, таким, как его видели последний раз.

— Помнишь, как мы были на его последнем митинге? — спрашивает молодой человек свою подругу.

— Конечно, — отвечает она. — Тебя задержали, ты вышел и позвал меня замуж.

Кирилл Мартынов

Журналист

Самый страшный образ похорон: из окон школы в Марьино дети кричат «Навальный», а люди, пришедшие проститься, слышат это из-за забора. Школьникам проститься не дадут, их заперли трусливые взрослые. Детям жить в одном обществе с убийцами и теми, кто им помогает.

Борис Надеждин

Политик, не допущен до выборов президента РФ

Конечно, сегодня трагический день, потому что гибель Алексея — это большая потеря не только для его семьи и его близких, которым соболезнования, но это потеря для огромного количества людей. Я думаю, для многих миллионов в России и не только в России. Будем надеяться, прощание пройдет без каких-то эксцессов. Думаю, что придут многие тысячи людей. Я думаю, что увижу там многих своих старых и новых товарищей по нашей борьбе за то, чтобы Россия была мирной и свободной.

Журналистка, не допущена до выборов президента РФ

Прощаемся с Алексеем Навальным. Алексей Анатольевич прошел сложный жизненный путь. Он принимал решения, которые не назовешь легкими, но, в его понимании, единственно правильные, и следовал им, невзирая на препятствия. Далеко не всякий человек способен на это.

Каждый, кто был знаком с деятельностью Алексея Анатольевича, знает, что ее результаты никого не оставляют равнодушными. Его имя точно не останется в истории в качестве «еще одного в ряду» — о нем будут помнить.

Сегодня наступила весна. Для нас, но не для него. Весны он больше никогда не увидит, потому что здесь, откуда он ушел, ему достались зима и вечная мерзлота Заполярья, а там, куда он идет, будет только вечное лето. Сегодня наступила весна, но как же далеко еще до весны.

Борис Акунин

Писатель

Сегодня хоронят человека, у которого была красивая мечта: создать Прекрасную Россию Будущего.

Человека можно убить. Все живое можно убить.

Мечту тоже.

Всё, что Алексей мог сделать для Прекрасной России Будущего, он сделал. Всё, что можно ей отдать, отдал.

Зря или нет — теперь будет зависеть от нас с вами.

Вечная память Алексею и вечный стыд нам — если все было зря.

Владимир Пастухов

Политолог, публицист и адвокат

Я планировал сегодня написать что-то личное о Навальном и даже почти написал. Но потом понял, что это именно тот случай, когда «мысль изреченная есть ложь», и оставил эту идею. Вместо этого я решил написать о другом.

Владимир Путин, говорят, очень любит историю. Вот и я хочу напомнить об одной истории, которая начиналась не так уж далеко от Патриарших лет эдак четыреста тому назад.

Никто не знает, каким правителем мог стать царевич Дмитрий. Хорошим или плохим, тираном или юродивым на троне. Его убили раньше, чем он смог проявить себя, и он навсегда остался святым. И в мифологии, и в истории.

Никто не знает до сих пор, кем именно, а главное — по чьему приказу был убит царевич Дмитрий. Как сказал бы Небензя: «Вы нам ничего не докажете!». Возможно, задолго до Небензи что-то подобное говорил и царь-временщик Годунов, тайными тропами пробравшийся с черного хода на русский трон. Но молва прочно связала это убийство с именем царя Бориса.

Царь Борис был не только хитрым, но и умным. Может быть, он был одним из самых одаренных государей на русском престоле. Он совершил много славных дел, достойных того, чтобы потомки вспоминали о нем с почтением. Но в памяти потомков он остался только убийцей царевича Дмитрия. Это клеймо не затерлось за столетия, оно стало частью национального мифа.

На Путине отныне и во веки веков будет теперь лежать проклятие Годунова. Что бы он ни сделал еще, в конечном счете он останется в памяти поколений как «убийца Навального». И это вне всякой связи с тем, убивал он на самом деле или нет, доказано оно или не доказано. Все, история его припечатала. И закончит, скорее всего, как Годунов: неожиданно и непонятно. И тоже никто ничего не докажет.

Как сказал один великий дипломат (не Небензя), случившееся — «хуже, чем преступление. Это большая историческая ошибка».

Глава МИД Великобритании

Путин пытался заставить Алексея Навального замолчать. Но за этим следил весь мир.

В день его похорон мы вспоминаем его дух непокорности перед лицом жестокости российского режима и его мужество в противостоянии коррупции.

Мы должны продолжать призывать Россию к ответу.

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