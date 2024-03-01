В российских государственных СМИ запретили публиковать репортажи с похорон Навального. Разрешили написать только короткую новость

В российских государственных СМИ запретили публиковать репортажи с похорон Алексея Навального, разрешив выпустить только короткие новостные заметки о прощании с ним. Об этом «Медузе» рассказали два источника в крупных российских СМИ.

«Было две опции — либо вообще об этом не писать, либо выпустить новость о том, что Навальный похоронен (с перечислением его уголовных дел и сроков) и подчеркнуть, что на похоронах были иностранные послы, не акцентируя внимания на явке людей», — рассказал источник в одном из государственных СМИ.

Источник в РБК сообщил, что в редакции не было задания написать репортаж. «Ограничились одной новостью», — сообщил он. Вот эта (очень короткая) новость.

Сотрудник «Ведомостей», поговоривший с «Медузой» на условиях анонимности, рассказал, что в издании не вводили прямой запрет на репортаж с похорон Навального, но о том, что такой материал планировался, источнику неизвестно.

По состоянию на 20:00 мск 1 марта на сайте «Ведомостей» не было новости о похоронах Алексея Навального. 28 февраля там вышла новость под заголовком «Объявлены место и дата похорон Навального».

Государственное пропагандистское агентство РИА Новости выпустило новость о похоронах, основную часть которой занимает текст о том, что на церемонию приехали иностранные послы, а Навального судили по целому ряду уголовных статей.

ТАСС опубликовал новость, в которой упоминаются послы, пришедшие на церемонию. В ней не говорится вообще ничего о том, кто такой Алексей Навальный.

«Интерфакс» в своей новости рассказал, что Навальный был осужден «за ряд преступлений». Послы, которые приехали почтить его память, в новости агентства не упоминаются.

Российские федеральные телеканалы о похоронах Алексея Навального не рассказывали. Как обратило внимание «Агентство», в дневных выпусках новостей на Первом канале, «России 1» и НТВ о прощании с главным оппозиционным политиком страны ничего не говорилось. В телевизоре показали сюжеты о другом прощании — с сенатором и бывшим главой правительства СССР Николаем Рыжковым.

Отпевание и похороны Алексея Навального

Россия прощается с Алексеем Навальным. Фотографии Несмотря на яростное запугивание властей, десятки тысяч людей собрались в Москве, чтобы почтить память убитого политика. Материал обновляется

Отпевание и похороны Алексея Навального

Россия прощается с Алексеем Навальным. Фотографии Несмотря на яростное запугивание властей, десятки тысяч людей собрались в Москве, чтобы почтить память убитого политика. Материал обновляется