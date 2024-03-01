Российские федеральные телеканалы проигнорировали похороны Навального

Крупнейшие российские федеральные каналы проигнорировали похороны лидера российской оппозиции Алексея Навального, обратило внимание «Агентство».

Первый канал, «Россия 1» и НТВ никак не упомянули похороны политика в новостных выпусках днем 1 марта. Телеканалы показали полноценные сюжеты о другом прощании — с сенатором и бывшим главой правительства СССР Николаем Рыжковым, который умер 28 февраля.

The Insider отмечает, что российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости не разместили новости о похоронах Навального на главных страницах своих сайтов, но по поиску на сайте их найти можно.

На сайте ТАСС политик несколько часов упоминался лишь в новости с цитатой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который «напомнил об ответственности за незаконные акции», отмечает The Insider. На момент публикации этой новости, на главной ТАСС заметку со словами представителя Кремля заменили на публикацию о похоронах. В ней агентство подчеркнуло, что вдова и дети на прощание с Навальным не приехали.

Алексея Навального, погибшего в колонии в ЯНАО, похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. Проститься с политиком в храм, где проходило отпевание, и на кладбище пришли тысячи людей. Они до сих пор продолжают приносить цветы на могилу Навального.