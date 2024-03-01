Люди продолжают нести цветы к могиле Навального. Кладбище не закрыли

В Москве продолжилось возложение цветов к могиле Алексея Навального, которого похоронили на Борисовском кладбище. Это следует из трансляции, которую ведут соратники политика.

Кладбище должно было закрыться в 17:00 по московскому времени, но продолжает работу. Людей начали снова пускать на кладбище после того, как могилу закопали.

«Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента передает, что полицейский при входе на кладбище объявил, что к захоронению будут пропускать группами по 50 человек. Другой сотрудник полиции заявил, что «людей на кладбище пустят», несмотря на его закрытие.

Как передает «7×7», ко входу к кладбищу растянулась «огромная очередь».

Те, кто не дошли до кладбища, организуют стихийные мемориалы по пути к нему, пишет журналист Василий Полонский.

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