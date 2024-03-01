«ОВД-Инфо»: более 70 человек задержали на акциях памяти Навального по всей России

Обновление. По последним оценкам «ОВД-Инфо», в 14 городах Росиии на акциях памяти Навального был задержан 71 человек.

Более 56 человек были задержаны на акциях памяти Алексея Навального в 14 городах России, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Новосибирске. В автозаке после возложения цветов в память о Навальном оказались не менее 14 человек, в том числе местный депутат Антон Картавин. 10 человек задержали в Екатеринбурге.

Еще 10 человек задержали в Воронежской области, когда они ехали на прощание с Навальным в Москву. Вскоре их всех, кроме Павла Сычева, координатора воронежского штаба политика Бориса Надеждина, отпустили.

В Москве задержаны не менее шести человек. Так, в метро после участия в похоронах Навального задержали зампреда московского отделения партии «Яблока» Андрея Морева. Его тоже вскоре отпустили. У Борисовского кладбища, где похоронили Навального, также задержали журналиста Василия Полонского.

Кроме того, полиция задерживала участников акций памяти Навального в Нижневартовске, Улан-Удэ, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Казани и Златоусте.

Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с политиком к храму, где его отпевали, и на кладбище пришли тысячи людей.