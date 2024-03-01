Симоньян заявила, что получила аудио, на котором немецкие офицеры обсуждают удар по Крымскому мосту. Володин предложил потребовать от Бундестага провести расследоване

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что ей передали аудиозапись, на которой якобы «офицеры бундесвера» обсуждают возможные удары по Крымскому мосту. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в связи с этим направить в Бундестаг требование провести расследование.

«На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю», — написала Симоньян.

По словам Симоньян, на записи, переданной ей «товарищами в погонах», немецкие офицеры при обсуждении ударов по Крымскому мосту также якобы говорят, что Великобритания и США «напрямую участвуют в конфликте давно».

Володин в ответ заявил, что эта запись «заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования» и необходимо потребовать от руководства Германии объяснений по трем вопросам — какими решениями руководствовались военные бундесвера, понесут ли они наказание и знают ли о произошедшем депутаты Бундестага.

Также Володин заявил, что депутаты Госдумы заслушают этот вопрос на заседании, когда вернутся из регионов после 11 марта.

В правительстве Германии информацию Симоньян об аудиозаписи с переговорами офицеров бундесвера не комментировали.

Немецкое правительство уже некоторое время обсуждает поставку Украине крылатых ракет Taurus дальностью до 500 километров. Против этого выступает канцлер Германии Олаф Шольц. Накануне он объяснил свою позицию тем, что «при неправильном использовании они [ракеты] могут поразить конкретную цель где-нибудь в Москве». Также он говорил, что опасается вовлечения Германии в войну.

хроника 737-го дня войны

Война Семьсот тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

хроника 737-го дня войны

Война Семьсот тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»