В церкви «Утоли моя печали» прошло отпевание Алексея Навального

В церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино прошло отпевание Алексея Навального.

В церковь пустили только родственников и близких. После отпевания гроб с телом политика вынесли из церкви, его повезут на кладбище. Отпевание заняло менее 20 минут.

Территория церкви оцеплена металлическими ограждениями. Очередь желающих проститься с Навальным растянулась более чем на километр.

Стоящие вокруг ограждений люди периодически скандируют «Навальный!» и «Не простим!». Ученики соседней с церковью школой также выкрикивают из окон имя Навального, сообщают корреспонденты «Медиазоны» и «Сирены».

После отпевания тело Навального повезли на Борисовское кладбище. Могила, в которой похоронят политика, расположена прямо у входа на кладбище.

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