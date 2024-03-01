Российского мобилизованного приговорили к девяти с половиной годам за убийство мирного жителя в Херсонской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по делу мобилизованного Владислава Старуна, которого в конце ноября приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Херсонской области, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку суда.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 22 апреля 2023 года в Каховском районе Херсонской области. Тогда Старун в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к семье, где, как считал военный, жил человек, сотрудничавший с ВСУ. Войдя в дом, он не менее двух раз ударил этого человека кулаком по лицу, после чего, «будучи недовольным оказанным сопротивлением», выстрелил в него из автомата, говорится в апелляционном определении суда.

Согласно карточке дела, Старун был признан виновным в умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК) и незаконном проникновении в жилище с применением насилия или угроз (часть 2 статьи 139 УК). Срок был назначен путем частичного сложения наказаний (девять лет и год). Мобилизованного также лишили воинского звания. «Коммерсант» уточняет, что он был сержантом.

Военный написал явку с повинной, что суд учел как смягчающее обстоятельство. Также суд учел наличие у военного двух малолетних детей и «частичное возмещение морального вреда» пострадавшим. Отягчающим обстоятельством было признано то, что преступление было совершено в состоянии опьянения и с использованием оружия.

Защита Старуна обжаловала приговор первой инстанции, посчитав наказание слишком суровым. В частности, адвокат просил убрать из дела статью о незаконном проникновении в жилище, поскольку военного в дом якобы добровольно пустил один из членов семьи убитого. Также адвокат просил переквалифицировать эпизод с убийством на статью о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). По версии защиты, Старун выстрелил случайно в ходе «обоюдной борьбы», а убитый якобы попытался забрать у военного автомат.

Апелляционная коллегия Южного окружного военного суда отвергла доводы защиты и оставила решение первой инстанции без изменения.

Это не первый раз, когда военных обвиняют убийстве мирных жителей в их же домах. Так, в Волновахе Донецкой области в конце октября были убиты девять человек, в том числе двое детей. Жертвы — члены одной семьи, которые незадолго до этого отмечали день рождения в частном жилом доме. Их убили ночью, когда они спали. 30 октября СК РФ отчитался о задержании двух подозреваемых — военнослужащих-контрактников с Дальнего Востока.