В России заблокировали международный словарь жестовых языков Spread The Sign

Сайт международного словаря жестовых языков Spread The Sign заблокирован на территории России. На блокировку, пишет «Медиазона», обратил внимание преподаватель русского жестового языка Антон Залозный. По данным «Роскомсвободы» доступ к домену ограничили еще 19 февраля.

Какой госорган санкционировал блокировку, в реестре Роскомнадзора не указано. Причины такого решения не объявлены.

«Медиазона» обращает внимание на то, что на главной странице сайта есть окна с разделами «Реклама» и «Информация о партнерах», в одном из которых размещен стоп-кадр эфира Первого канала, во время которого Марина Овсянникова появилась с плакатом «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Во втором окне находится флаг Украины с надписью «Stop the war Остановите войну».

Проект создания многоязычного онлайн-словаря жестовых языков появился в 2006 году, изначально в нем были представлены только шесть языков, сейчас их несколько десятков. На сайте словаря сообщается, что им занимается некоммерческая ассоциация European Sign Language Center. В словарь включено более 400 тысяч жестов.

Читайте также

Цензура продолжает пожирать российский интернет. Но худшее, поверьте, впереди Плохие и очень плохие сценарии будущего (и что там с блокировкой ютьюба?)

Читайте также

Цензура продолжает пожирать российский интернет. Но худшее, поверьте, впереди Плохие и очень плохие сценарии будущего (и что там с блокировкой ютьюба?)