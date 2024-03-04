Комик Евгений Трикоз высмеивает путинскую Россию. Z-патриоты потребовали от него извинений, опубликовав личные данные и его самого, и подписчиков

Евгений Трикоз / YouTube

Блогер Евгений Трикоз подвергся массовой травле со стороны прокремлевских активистов из-за своих юмористических скетчей, в которых он высмеивает современную Россию.

Трикоз известен как бывший участник команды КВН «Обычные люди», в составе которой он стал победителем Высшей лиги в 2007 году. Сейчас он ведет собственный ютьюб-канал, на который подписаны более 72 тысяч человек. В описании канала говорится: «Мы совсем перестали шутить над политиками, а это несправедливо по отношению к ним! Они такие же люди, как и все мы! Им тоже хочется порой расслабиться и посмеяться над собой! На своем канале я постараюсь восполнить этот пробел в их не простой жизни. Юмор, ирония, сарказм — все для вас!»

В своих видео Трикоз высмеивает как политиков и пропагандистов, так и обычных россиян, подверженных пропаганде. Кроме того, он записывает политические ролики, в них блогер активно критикует Владимира Путина. В январе комик рассказывал, что поставил свою подпись за выдвижение антивоенного кандидата Бориса Надеждина на выборы президента РФ. В день гибели Алексея Навального Трикоз публиковал видео под названием «Россия будет свободной».

У Евгения Трикоза также больше 460 тысяч подписчиков в тиктоке и более 11 тысяч подписчиков в телеграме. Комик живет в России.

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В середине февраля Евгений Трикоз заявил, что некий бизнесмен из Челябинска Василий Винокуров организовал против него травлю, призвав Z-патриотов писать доносы главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Личные данные блогера, его адрес и номер телефона слили в интернет — они появились в открытом доступе в анонимных телеграм-каналах патриотической направленности. Против блогера началась спам-атака, ему стали приходить в большом количестве сообщения с угрозами расправы.

После этого Винокуров потребовал от Трикоза, чтобы тот записал видео с извинениями за свое творчество, пообещав после этого прекратить травлю. Комик выпустил видео, но не с извинениями, а с призывом к подписчикам придать ситуацию максимальной огласке. Организаторы травли стали также публиковать личные данные наиболее активных подписчиков телеграм-канала Трикоза. Таким образом в четырех анонимных каналах оказались данные 131 человека.

Трикоз попросил своих подписчиков слать жалобы на эти каналы, чтобы добиться их блокировки. Также он записал обращение к Павлу Дурову. Основатель мессенджера публично на это не реагировал, однако к 4 марта телеграм-каналы, распространявшие данные Трикоза и его подписчиков, оказались заблокированы.

Организатор травли Василий Винокуров утверждает, что не участвовал в публикации личных данных Евгения Трикоза. «Я призывал и призываю, чтобы твои видосики проверили компетентные органы власти. Сливом адресов я никогда не занимался. Если кто-то мне дорогу переходит, к нему по этому адресу приезжают, а никуда не сливают», — написал он.

Сам Евгений Трикоз в интервью программе Breakfast Show 4 марта сказал о своей травле следующее:

Это история не про Евгения Трикоза. Это история про каждого гражданина России. Вчера был кто-то, сегодня — я, завтра будет другой.

Не имеет значения, нравится вам Путин или не нравится. Я предаю огласке, чтобы эта информация дошла до всех граждан России — что все они могут быть не в безопасности. Чтобы люди в нашей стране узнали, что есть такие люди, которые открыто совершают преступления — угрозы, шантаж, слив личных данных.

Если мы хотим жить в свободной, счастливой России и чтобы у нас было сильное гражданское общество, мы должны не бежать от таких проблем, а сплотиться и решить эту проблему вместе. Это нам под силу. Мы должны доказать, что у нас есть это общество.

Несмотря на травлю, уезжать из России Евгений Трикоз, по собственным словам, не собирается.

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