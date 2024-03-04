Российский суд заочно арестовал бывшего посла Украины в Казахстане, который говорил про необходимость убить «как можно больше» русских

Басманный суд в Москве объявил в международный розыск и санкционировал заочный арест Петра Врублевского — бывшего посла Украины в Казахстане, сообщает ТАСС.

В России на Врублевского заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поводом для уголовного преследования стало интервью, которое Врублевский, возглавлявший в тот момент дипмиссию Украины в Казахстане, дал в августе 2022 года. Он, в частности, заявил: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

Росфинмониторинг внес Врублевского в перечень террористов и экстремистов.

В начале октября 2022 года МИД Казахстана вызвал Врублевского и выразил ему протест, но не стал высылать из страны, что вызвало критику со стороны властей России. После претензий, которые публично высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в МИД Казахстана был вызван уже российский посол. В середине октября президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с поста посла.