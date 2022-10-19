Зеленский уволил посла Украины в Казахстане, который говорил про необходимость убить «как можно больше» русских

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Петра Врублевского с должности посла в Казахстане. Документ, подписанный 18 октября, опубликован на сайте офиса президента Украины.

Врублевский стал известен после того, как в августе, отвечая на вопрос казахстанского блогера о ситуации на войне, сказал: «Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям». После этого МИД Казахстана вызвал Врублевского и выразил ему протест.

В начале октября МИД РФ вызвал казахстанского посла и заявил о неприемлемости того, что Врублевский после своих высказываний не был выслан из Казахстана, как того требовала Россия. Мария Захарова отмечала, что «заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены».

Из-за заявлений Захаровой Казахстан вызвал российского посла. В казахстанском МИДе сказали, что заявление представителя МИД РФ «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».

В МИД Казахстана тогда подчеркнули, что Врублевский покинет пост, однако «въезд ему никто не запрещал и не будет запрещать. «В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу», — сказал представитель МИД Казахстана.

Владимир Зеленский пока не назначил нового посла Украины в Казахстане.

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