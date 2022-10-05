Российского посла вызвали в МИД Казахстана из-за «диссонирующих с характером союзнических отношений» заявлений Марии Захаровой

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Посла России в Казахстане Алексея Бородавкина вызвали в МИД страны из-за заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой, связанных с возвращением в Астану украинского посла Петра Врублевского, ранее призывавшего «убивать как можно больше русских».

Захарова 4 октября заявила, что у МИД РФ «вызывает возмущение» тот факт, что Врублевский спустя полтора месяца после своих высказываний «продолжает посещать дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии» — и обвинила Казахстан в невыполнении ранее данных обещаний о том, что Врублевский «безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки». Захарова в своем заявлении потребовала высылки украинского посла, заявив, что Казахстан не должен «идти на поводу у неонацистского режима в Киеве».

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 5 октября заявил, что тональность комментария Захаровой «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».

В то же время Смадияров дал понять, что Врублевский в ближайшее время действительно покинет пост. «В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу», — сказал представитель МИД Казахстана.

Врублевский сделал свои заявления в августе в интервью блогеру Диасу Кузаирову. «Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все», — в частности, сказал посол. Вскоре после этого казахстанский МИД заявил, что дипломат находится в отпуске; ведомство также подчеркнуло, что он принес извинения за свои слова.