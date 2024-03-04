Верховный суд РФ окончательно отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом на президентские выборы

Решение об отказе политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента России вступило в силу, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение апелляционной инстанции Верховного суда РФ.

21 февраля Верховный суд отказался удовлетворить иск Надеждина, который требовал признать незаконным отказ Центризбиркома РФ зарегистрировать его кандидатом. Тогда суд встал на сторону ЦИК.

Политик подал жалобу, которую 4 марта рассмотрела апелляционная инстанция суда. Она также признала решение ЦИК в отношении регистрации Надеждина законным.

«Решение суда первой инстанции оставили без изменений, в удовлетворении жалобы отказали», — сообщил решение апелляционной инстанции политик.

Борис Надеждин выдвигался на выборы президента России от партии «Гражданская инициатива». Он стал единственным политиком, решившим участвовать в выборах, который выступает против вторжения российских войск в Украину.

Поддержать выдвижение Надеждина призывали российские оппозиционные политики. К штабам Надеждина в России и за рубежом выстраивались очереди из желающих оставить за него подпись.

В начале февраля Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать Надеждина кандидатом в президенты под предлогом брака в собранных подписях.

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Как Кремль собирается обеспечить явку на выборах президента

Россияне совсем не интересуются выборами. Как же обеспечить явку 70–80%? Элементарно: пригнать на участки партийцев, бюджетников и сотрудников лояльного бизнеса (а также их родных и друзей). И проконтролировать их с помощью ДЭГ