Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина с требованием зарегистрировать его кандидатом в президенты

Верховный суд России отказался удовлетворить иск политика Бориса Надеждина, который пытался оспорить отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом на выборы президента России.

Надеждин заявил, что «не смирится с отказом» и обжалует решение суда в течение пяти дней.

Как отмечает ТАСС, суд рассматривал иск Надеждина девять часов, в ходе которого допросили свидетелей и исследовали материалы иска. Политик на заседании не присутствовал. 20 февраля Надеждин сообщил, что уехал с семьей в одну из стран Азии на каникулы.

Борис Надеждин — единственный политик, заявивший о выдвижении в президенты РФ, который выступает против вторжения российских войск в Украину.

Центральная избирательная комиссия России 8 февраля отказалась зарегистрировать Надеждина кандидатом в президенты. Центризбирком проверил 60 тысяч подписей и признал недействительными 9147 подписей.

15 февраля Верховный суд отклонил два других иска Надеждина — о процедуре сбора подписей и проверке подписных листов.