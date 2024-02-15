Верховный суд РФ отклонил первый иск Бориса Надеждина, который касался процедуры сбора подписей. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

РИА Новости уточняет, что Надеждин оспаривал требование Центризбиркома к тому, что списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте. Политик отмечал, что ЦИК не признал подписи, которые собирали в Москве у жителей других регионов сборщики, не зарегистрированные в регионе проживания подписантов.

«Сборщик, который собирал в Москве подписи на подписной лист Краснодарского края, не обязан был ехать в Сочи к нотариусу для заверения… В федеральном законе не содержится требования, из-за которого ЦИК забраковал подписи. Именно в этой норме комиссия превысила свои полномочия. ЦИК дополнительно накладывает на сборщика обязанности получать нотариальное заверение несколько раз — за каждый регион, из которого он собирал подписи. В список сборщиков он также должен был внесен несколько раз. При этом, по словам самого ответчика, такого требования в федеральном законе не содержится», — пояснил Надеждин на заседании.

Второй иск Надеждина касается формы ведомости проверки подписных листов, в которой отсутствует заключение эксперта-почерковеда.

«В заключении должны быть все данные эксперта — ФИО, данные об образовании, соответствующая лицензия, указание на конкретную подпись — строчку, лист и папку, в которых она находится. А также описание конкретных причин, по которым та или иная подпись признается недействительной. 4565 ваших подписей отбраковали именно эксперты-почерковеды. Но мы не получили никакого заключения, которое подтвердило бы, что это было обоснованно», — отмечал политик.

Обновление. Второй иск Надеждина также был отклонен. «Оба решения я собираюсь обжаловать, а также подам в суд главный иск — об оспаривании отказа в моей регистрации. Я не сдаюсь и не сдамся», — заявил политик.

16 февраля Надеждин планирует подать в Верховный суд третий иск — об оспаривании решения ЦИК отказать ему в регистрации на выборах президента России. Он пояснял, что для того, чтобы оспорить отказ в регистрации, необходимо связаться с тысячами граждан по всей стране. На это нужно время, поэтому главный иск будет подан позже первых двух.

8 февраля Центризбирком России не зарегистрировал Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентские выборы. Проверив 60 тысяч подписей, комиссия признала недействительными 9147 подписей.

Читайте также

Чуда не произошло: Надеждину отказали в регистрации. В бюллетене не будет антивоенного кандидата Политик призвал россиян «не опускать руки»

Читайте также

Чуда не произошло: Надеждину отказали в регистрации. В бюллетене не будет антивоенного кандидата Политик призвал россиян «не опускать руки»