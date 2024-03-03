Глава Минобороны Германии обвинил Россию в «информационной войне» после публикации Маргаритой Симоньян записи разговора немецких военных

Министр обороны Германии Борис Писториус впервые прокомментировал запись разговора немецких военных, опубликованную главным редактором RT Маргаритой Симоньян.

Писториус назвал публикацию аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, возможность применения такого оружия против разных целей, включая, «мост на востоке» (речь, вероятно, идет о Крымском мосте), частью «информационной войны».

«Произошедшее — это гораздо больше, чем просто перехват и публикация разговора. Это часть информационной войны, которую ведет Путин», — заявил в Писториус 3 марта (цитата по Reuters)

«Это гибридная дезинформационная атака. Речь идет о попытке разделить. Речь идет о попытке подорвать наше единство», — подчеркнул министр обороны Германии

Писториус сообщил, что поручил провести всестороннее расследование произошедшего.

Как сообщает Bild, министр обороны Германии призвал обратить внимание на контекст, в котором была 1 марта обнародована аудиозапись — похороны Алексея Навального и новые разоблачения экс-менеджера Wirecard Яна Марсалека.

Подробнее о записи разговора немецких военных

Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких военных с обсуждением поставок Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту. Немецкие СМИ считают запись подлинной Олаф Шольц назвал возможную утечку «очень серьезным вопросом»

Подробнее о записи разговора немецких военных

Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких военных с обсуждением поставок Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту. Немецкие СМИ считают запись подлинной Олаф Шольц назвал возможную утечку «очень серьезным вопросом»