Мемориал из игрушек и свечей возле дома, разрушенного атакой беспилотника в Одессе, 3 марта 2024 года Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA

Российские войска нанесли удар по Одессе в ночь на субботу, 2 марта. Беспилотник типа «Шахед» попал в девятиэтажный жилой дом. Полностью обрушился один из его подъездов.

Вскоре после начала спасательных работ стали известны имена погибших. Один из них — полковник Олег Кравец, ранее служивший заместителем командира по морально-психологическому обеспечению 56-й мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ. Вместе с ним погибла его жена Татьяна, также служившая раньше в бригаде, и их семимесячная дочь Лиза. Их нашли вместе — мать пыталась укрыть собой ребенка.

Всего в семье было четверо детей. Соседи Кравцов рассказали, что Олег и Татьяна познакомились в армии. У нее на тот момент было уже трое детей от предыдущего брака, а когда они поженились, родился четвертый ребенок — Лиза. Татьяна ушла со службы, чтобы ухаживать за детьми.

Тела еще двоих детей Татьяны Кравец, девятилетнего Сергея и восьмилетней Златы, спасатели нашли вечером 3 марта, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Старший сын Татьяны Кравец Владимир уехал к бабушке с дедушкой и остался жив, рассказали соседи.

По данным «Суспильне», у Олега был брат Евгений, который погиб в 2014 году в зоне .

Вечером 3 марта спасательные работы, продолжавшиеся на месте российского удара в Одессе почти двое суток, были завершены. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины назвала имена еще двоих детей, тела которых были найдены под завалами — трехлетнего Марка и четырехмесячного Тимофея.

Вместе с четырехмесячным Тимофеем погибла его мать Анна Гайдаржи, которой был 31 год. Основатель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба сообщил, что ее муж с маленькой дочерью остались живы. В Одесском областном объединении церквей рассказали, что Анна Гайдаржи была дочерью пастора Одесской Пересыпской церкви Николая Сидака.

Трехлетний Марк погиб вместе со своим отцом Виталием. Мать ребенка Анастасия находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила ее тетя Татьяна Юрчик.

В общей сложности жертвами российской атаки стали 12 человек. Имена еще троих погибших не назывались. При ударе по жилому дому также получили ранения не менее семи человек, среди которых была беременная женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Владимир Зеленский, комментируя 3 марта удар по Одессе, перечислил имена троих погибших детей, о которых было известно на тот момент (тела еще двоих нашли позже). «Украинские дети — военные цели России. Вот с кем воюют эти изверги», — заявил Зеленский. По его словам, Украина не просила «ничего больше, чем нужно, чтобы защитить жизни». «А когда жизни теряются, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, мешающие нашей защите, это невозможно понять», — написал Зеленский.

По данным Олега Кипера, в доме полностью разрушены 18 квартир. В Минобороны России удар по Одессе не комментировали.

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