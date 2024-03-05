«Новая газета»: за два года войны Генпрокуратура РФ подала 40 исков об изъятии десятков частных компаний

За два года войны Генпрокуратура РФ подала в суды 40 исков об изъятии в пользу государства более 180 компаний, подсчитали «Новая газета Европа» и «Трансперенси Интернешл — Россия».

На основе информации об исках из системы СПАРК и из базы данных судебных решений расследователи выяснили, что суммарные активы компаний, активы которых хочет изъять Генпрокуратура, составляют около 1,04 триллиона рублей. Журналисты отмечают, что это около 0,6% ВВП России за 2023 год.

Больше всего исков касались предприятий ВПК и машиностроения, а также пищевой и рыбной промышленности (по семь исков). Еще по шесть исков было подано в отношении портов и компаний, занимающихся недвижимостью и строительством. В одном иске зачастую фигурируют несколько юрлиц, которые могут входить в одну группу компаний.

Более 20 исков были удовлетворены по меньшей мере в первой инстанции, следует из подсчетов. Только в одном случае Генпрокуратура отказалась от иска, а еще в одном было заключено мировое соглашение.

Чаще всего поводом для изъятия было незаконное владение собственностью (в 20 случаях) и нарушение антикоррупционного законодательства (в 14 случаях). В трех случаях прокуроры просили признать недействительными сделки или бизнес, объясняя это нарушением прав Российской Федерации. Еще в трех случаях причиной стало «финансирование ВСУ». Некоторые иски, как отмечают журналисты, не опубликованы или были засекречены.

«Новая газета Европа» и «Трансперенси» отмечают, что число исков о национализации резко выросло за два года войны: в 2010-х их почти не было, а в 2020-м и в 2021-м Генпрокуратура подала только по три иска год. При этом журналисты наблюдают «волну» исков в 2023 году, который они назвали рекордным по количеству изъятий.

Гендиректор «Трансперенси Интернешл — Россия» Илья Шуманов отмечает в качестве одной из особенностей «военной национализации» то, что в делах начала участвовать ФСБ. Ее материалы и справки появлялись в нескольких случаях, хотя спецслужба, по его словам, не должна иметь отношения к гражданским процессам.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским властям брать во «временное управление» активы иностранных компаний в России. Одними из первых национализированных по этому указу компаний стала финская Fortum, затем французская Danone и датская Carlsberg. 22 декабря 2023 года Путин подписал указ о передаче во «временное управление» одного из крупнейших российских автодилеров «Рольф».

Вместе с этим Генпрокуратура подает иски о национализации российских компаний. В декабре Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск об изъятии у собственников акций трех предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), которые, по версии Генпрокуратуры, были незаконно приватизированы в 1990-е годы.

В сентябре 2023 года Владимир Путин, отвечая на вопрос о национализации на Восточном экономическом форуме, сказал, что «никакой деприватизации не намечается» и «кошмарить никого не будут», но все должны соблюдать законы Российской Федерации.

как государство во время войны отбирает бизнес

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)

как государство во время войны отбирает бизнес

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)