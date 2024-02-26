Суд разрешил национализировать три российских металлургических завода. Их якобы незаконно приватизировали в 1990-е

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у собственников акций трех промышленных предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Соответствующее решение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел, было вынесено 26 февраля. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Генпрокуратура в рамках иска требовала изъять акции Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и Кузнецкого завода ферросплавов, принадлежащие компании «Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых.

Надзорное ведомство объявило, что приватизация предприятий в 1990-х годах была проведена с нарушениями и, следовательно, Антиповы завладели акциями незаконно. Кроме того, утверждалось в поданном Генпрокуратурой иске, в феврале 2023 года активы заводов были оформлены на компанию «Эталон», и попали «под контроль резидентов недружественных государств».

Предприятия группы ЧЭМК — крупнейшие в стране производители ферросплавов, используемых при изготовлении стали для военной техники, авиационных двигателей и боеприпасов.

В апреле 2023 года Путин подписал указ, позволяющий переводить во «временное управление» активы иностранных компаний в России — то есть по сути, национализировать их. Так сменились собственники у российских активов пивоваренной компании Carlsberg и производителя молочной продукции Danone. В декабре по этой же схеме была национализирована компания «Рольф» — один из крупнейших автодилеров в России. Это стало первым случаем, когда схема, разработанная для национализации активов «недружественных» стран, была применена в отношении компании, созданной российским бизнесменом.

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