В Белгородской области после взрыва загорелась нефтебаза. Телеграм-каналы сообщили об атаке беспилотника

В Губкинском городском округе Белгородской области на инфраструктурном объекте произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, «чрезвычайное происшествие» произошло утром 5 марта. Пострадавших нет.

Связанный с российскими силовиками телеграм-канал «112» заявил, что беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу в селе Долгое. 14 февраля Гладков уже сообщал об атаке дронов по «инфраструктурному объекту» в этом селе. По данным «112», сейчас на нефтебазе горит один резервуар.

Провластный телеграм-канал Mash опубликовал видео пожара, заявив, что речь идет о нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт». Канал утверждает, что горят три резервуара с топливом, а беспилотник, атаковавший нефтебазу, был запущен из-под Путивля Сумской области.

Минобороны РФ сообщения об атаке в Белгородской области никак не комментировало. Утром 5 марта МЧС региона ненадолго объявляло ракетную опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах области.

Источник «Украинской правды» в военной разведке подтвердил удар по нефтебазе в Белгородской области, назвав его операцией Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам собеседника журналистов, атакованная нефтебаза используется Россией в военных целях.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину беспилотники регулярно атакуют энергетические и инфраструктурные объекты на территории России. Зачастую атаки происходят в приграничных регионах.

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