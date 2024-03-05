Президент Венгрии подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО, сообщает канцелярия президента.

В пресс-службе уточнили, что это первое решение Шуйока на посту главы государства. Парламент Венгрии ратифицировал протокол о вступлении Швеции в НАТО 26 февраля. В тот же день депутаты избрали Шуйока президентом.

Венгрия была последней страной НАТО, которая не ратифицировала вступление Швеции в альянс. Как отмечает Reuters, Швеция официально станет членом НАТО после завершения оставшихся формальных процедур. Агентство полагает, что на это не потребуется много времени.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года — вскоре после российского вторжения в Украину. До этого страна около 200 лет придерживалась нейтралитета.

Последними из стран альянса, кто не одобрил ее членство, оставались Турция и Венгрия. Турецкий парламент проголосовал за ратификацию протокола о принятии Швеции в НАТО в конце января. Вскоре этот документ подписал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Вместе со Швецией заявку на вступление в НАТО подала Финляндия. Она стала 31-м членом альянса в апреле 2023 года.

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