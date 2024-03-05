Суд в Адыгее конфисковал связанные с Игорем Коломойским активы в России на миллиарды рублей

Кошехабльский районный суд Адыгеи удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, запретив в России деятельность «объединения» украинского бизнесмена Игоря Коломойского и связанных с ним лиц. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

Членами объединения суд посчитал Коломойского, бывшего владельца обанкротившегося в России «Смоленского банка» Павла Шитова и зарегистрированную в Великобритании компанию JKX Oil & Gas Limited. Деятельность группы суд признал «экстремистской».

Согласно иску прокуратуры, объединение активизировалось в 2014 году после «антиконституционного переворота в Киеве», пишет «Коммерсант». Следствие утверждает, что Коломойский с помощью подконтрольных СМИ «развернул масштабную антироссийскую агитацию», «взял на полное обеспечение» подразделения «Азова» и несколько батальонов, а также «поощрял убийства и похищения» представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Шитов, по версии прокуратуры, был назначен «ответственным за криптоактивы» Коломойского.

Прокуратура посчитала «бизнес-составляющей сообщества» компанию JKX Oil & Gas Limited.

Суд постановил конфисковать их активы в России. Среди них — предприятие топливно-энергетического комплекса «Южгазэнерджи», которое занимается добычей газа на Кошехабльском газоконденсатном месторождении. Основной владелец компании — зарегистрированная в Нидерландах Adygea Gas BV и лондонская Page Gas Ltd, которые находятся в собственности JKX Oil. Adygea Gas BV также владела компанией «Кейтеринг-Юг», которая оказывала услуги общественного питания. Следствие оценило долю ответчиков в этих компаниях в 5,1 миллиарда рублей.

Кроме того, конфискована недвижимость, которой владели резиденты JFX Oil и другие ответчики. Российские власти получили контроль над шестью помещениями в бизнес-центра в 3-м Самотечном переулке в Москве и домом в Звонарском переулке. Кроме того, под контроль государства отошли 494 земельных участка сельхозназначения общей площадью 5573 гектаров в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях. Их общая кадастровая стоимость превышает шесть миллиардов рублей.

В сентябре 2023 года суд в Украине арестовал Коломойского по обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2013 по 2020 Коломойский вывел за границу более полумиллиарда гривен (около 14 миллионов долларов) через подконтрольные банковские структуры. Затем ему предъявили обвинения в «завладении» 9,2 миллиарда гривен Приватбанка и еще 5,8 миллиарда гривен.

В России Игорь Коломойский внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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