Военная разведка Украины заявила, что морские дроны уничтожили в Черном море российский патрульный корабль «Сергей Котов» Российские «военкоры» подтвердили атаку. Минобороны РФ молчит

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что в ночь на 5 марта в районе Керченского пролива был уничтожен российский патрульный корабль «Сергей Котов». Ведомство утверждает, что спецподразделение ГУР Group 13 атаковало корабль морскими дронами Magura V5, в результате чего «Сергей Котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

В результате атаки есть погибшие и раненые, заявил представитель ГУР Андрей Юсов, не уточнив количество жертв. «Есть погибшие и раненые. Однако есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться. По крайней мере, известно о более десяти каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась», — заявил он в эфире «Радио Свобода».

Юсов утверждает, что российские военные собирались разместить на «Сергее Котове» зенитно-ракетные комплексы. «Чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, а это значит больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны», — отметил он.

ГУР также опубликовало перехват переговоров российских военных (ведомство регулярно публикует такие записи, их подлинность не подтверждена независимыми источниками, — прим. «Медузы») об атаке на корабль. Утверждается, что это запись доклада командира 184-й бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы, в подчинении которого находился «Сергей Котов». Человек на записи говорит, что корабль атаковали пять безэкипажных катеров.

Корабль «Сергей Котов» охранял Керченский пролив в территориальных водах Украины, заявил представитель военно-морских сил страны Дмитрий Плетенчук. «И кстати, этот участок моря официально закрыт для судоходства по Украине, которая имеет право делать предупреждения по этому поводу. То есть мы предупреждали еще в прошлом году, что здесь ходить не надо», — добавил он.

«Черноморский флот рф — это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму», — написал в своих соцсетях глава офиса президента Украины Андрей Ермак (авторская орфография сохранена, — прим. «Медузы»).

Минобороны России и власти аннексированного Крыма информацию об уничтожении корабля и атаке у побережья полуострова не комментировали. При этом ночью было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Телеграм-каналы со ссылкой на жителей Крыма сообщали о звуках взрывов в районе Керчи и Крымского моста. Пророссийские военные паблики писали, что ночью украинские военные атаковали с помощью ракет и беспилотников объекты в Крыму, в том числе Крымский мост. При этом атака была отбита, а мост повреждений не получил.

О том, что украинские беспилотники атаковали корабль «Сергей Котов» в районе Феодосии, также сообщал Z-канал «Два майора». По его данным, «корабль погиб», экипаж удалось эвакуировать, но несколько военных получили ранения.

Телеграм-каналы опубликовали видео очевидцев, которые, как утверждается, запечатлели момент атаки на «Сергея Котова». ГУР также выложило ролик атаки, судя по всему снятый камерами морских дронов.

Головне управління розвідки МО України

Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 спустили на воду в начале 2021 года, в состав Черноморского флота РФ катер вошел в мае 2022 года, пишет «Агентство». Первый канал называл «Сергея Котова» «самым современным» патрульным кораблем. «Специальная конструкция и покрытие делают его практически незаметным для радаров противника», — говорилось в репортаже канала в 2022 году.

Минобороны РФ сообщало минимум о трех атаках ВСУ на корабль «Сергей Котов» — в июле, августе и сентябре 2023 года. Каждый раз утверждалось, что катер успешно отражал атаки морских дронов. Другой корабль проекта 22160 «Павел Державин» морские дроны атаковали, как сообщалось, в октябре 2023 года.

Всего в составе Черноморского флота четыре патрульных корабля проекта 22160. Основное их предназначение — погранично-патрульная служба по охране территориальных вод в мирное время и охрана кораблей, судов, военных баз во время боевых действий.

Корабли проекта 22160 вмещают экипаж до 40 человек, оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия, пишет «Агентство». Главный калибр корабля — универсальная артиллерийская установка АК-176МА. На него также могут быть установлены ракетные комплексы «Калибр» и «Оникс», зенитно-ракетные комплексы «Гибка» или «Штиль-1». При этом ранее корабли этого проекта критиковали за слабые мореходные качества и низкую боевую эффективность.