Военная разведка Украины заявила, что морские беспилотники поразили российский патрульный корабль «Сергей Котов» в Крыму

Специальное подразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины «Group 13» в ночь на 5 марта атаковало российский патрульный корабль «Сергей Котов» с помощью морских дронов Magura V5. Об этом говорится в телеграм-канале ГУР.

Корабль, как утверждается, был уничтожен, получив повреждения кормы, правого и левого бортов. Атака произошла неподалеку от Керченского пролива. О судьбе экипажа «Сергея Котова» украинская военная разведка не сообщает.

Ранее об атаке со ссылкой на источники в ГУР сообщило издание «Украинская правда».

«Черноморский флот рф — это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму», — в то же время написал в своих соцсетях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (авторская орфография сохранена — прим. «Медузы»).

Телеграм-каналы со ссылкой на жителей Крыма сообщали о звуках взрывов в районе Керчи и Крымского моста. Российские военные паблики также репостили сообщение канала «Белорусский силовик», в котором говорилось, что ночью украинские военные атаковали с помощью ракет и беспилотников объекты в Крыму, в том числе Крымский мост.

Позже Z-канал «Два майора» сообщил, что российский корабль «Сергей Котов» был атакован украинским морским беспилотником в районе Феодосии. По данным паблика, «корабль погиб», экипаж удалось эвакуировать, но несколько военных получили ранения.

В российских и украинских телеграм-каналах распространяется видео, на котором, как утверждается, запечатлена атака на корабль. Подлинность записи не подтверждена.

Внимание, в видео есть мат.

Минобороны РФ и власти аннексированного Крыма сообщения об атаке не комментировали.

На Крымском мосту в Керченском проливе всю ночь было перекрыто движение. Проезд автотранспорта остановили в 00:35 по московскому времени. Движение возобновилось в 08:49 вторника. Утром 5 марта также сообщалось, что на мосту остановлено движение поездов из Крыма и в Крым. Вскоре и его возобновили, несколько поездов следуют с опозданием.