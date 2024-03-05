Минобороны Германии: утечка разговора немецких офицеров о ракетах Taurus произошла из-за ошибки одного человека

Утечка конфиденциального разговора немецких офицеров, обсуждавших поставку Украине ракет Taurus, произошла из-за «индивидуальной ошибки» одного из участников беседы, сообщает русская служба Deutsche Welle со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

По словам министра, разговор между офицерами проходил через защищенную версию платформы , которую используют вооруженные силы Германии. Однако один из участников конференции, находившийся в Сингапуре, подключился к ней по незащищенной линии связи, что и привело к утечке. По данным Bild, речь про бригадного генерала Франка Грефе, который приехал в Сингапур на авиационное шоу.

«Такое мероприятие в подобных условиях — настоящая находка для российских спецслужб», — добавил Писториус. По его данным, в отелях, которые используют для проведения мероприятия, ведется масштабная, но точечная прослушка. То, что российские спецслужбы получили доступ конференции немецких офицеров, министр назвал «случайной удачей». Также он подчеркнул, что системы связи немецких военных не были скомпрометированы.

Помимо этого, Писториус сообщил, что ведомство проводит дисциплинарную проверку в отношении участников конференции, однако, по его словам, «персональные последствия в настоящее время не стоят на повестке дня». Писториус подчеркнул, что «не станет жертвовать ни одним из своих лучших офицеров ради игр Путина».

Главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян в начале марта опубликовала запись разговора немецких военных, которые обсуждали поставку Украине дальнобойных ракет Taurus, а также цели, которые ВСУ могли бы атаковать с их помощью. В частности, военные упомянули «мост на востоке» — вероятно, речь про Крымский мост.

Вскоре представитель Минобороны Германии подтвердила, что секретный разговор вооруженных сил Германии действительно прослушивался. В свою очередь министр обороны Борис Писториус назвал утечку «частью информационной войны, которую ведет Путин».

В связи с произошедшем МИД России выступил с демаршем и потребовал от посла Германии разъяснений. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор немецких военных «подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины».

Подробнее об утечке

Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких военных с обсуждением поставок Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту. Немецкие СМИ считают запись подлинной Олаф Шольц назвал возможную утечку «очень серьезным вопросом»

Подробнее об утечке

Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких военных с обсуждением поставок Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту. Немецкие СМИ считают запись подлинной Олаф Шольц назвал возможную утечку «очень серьезным вопросом»