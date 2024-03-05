Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и командующего Черноморским флотом

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

Их подозревают в преступлениях, совершенных во время войны в Украине в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

«Имеются разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные силами, находящимися под их командованием, по украинской энергетической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. В течение этого времени имела место предполагаемая кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям [на территории Украины], которые были осуществлены российскими вооруженными силами», — говорится в сообщении.

Палата предварительного производства МУС пришла к выводу, что удары были направлены против гражданских объектов, «а для тех объектов, которые могли квалифицироваться как военные, ожидаемый ущерб гражданскому населению был явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом».

Кобылаша и Соколова подозревают в военных преступлениях в виде «нанесения ударов по гражданским объектам, причинения чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам, а также преступлении против человечности».

По данным национального оператора «Укрэнерго», с октября 2022 года по апрель 2023 года российские войска запустили более 1200 ракет и беспилотников по энергетическим объектам Украины. В результате к середине ноября почти половина энергосистемы была отключена, из-за этого жители Украины оставались без света и тепла. По состоянию на июнь 2023 года Киевская школа экономики оценивала общий ущерб энергосистеме страны в 8,8 миллиарда долларов.

Днем 22 сентября 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы спецопераций Украины утверждали, что при ударе якобы погибли 34 офицера, в том числе командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. 26 сентября Минобороны России опубликовало фото и видео, из которых следовало, что Соколов участвовал в заседании коллегии министерства.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Его — а также уполномоченную по правам ребенка при президенте Марию Львову-Белову — подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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