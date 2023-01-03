СБУ обвинила двух российских военачальников в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины

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Служба безопасности Украины объявила, что собрала доказательства причастности к обстрелам украинских гражданских объектов двух высокопоставленных военных из России: командующего дальней авиации военно-космических сил РФ генерал-полковника Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом РФ адмирала Игоря Осипова. Ведомство отмечает, что это первые официально предъявленные обвинения именно в атаках гражданских объектов в Украине.

Следователи установили, что Сергей Кобылаш, «выполняя указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов», отдавал приказ на массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. А Игорь Осипов с 24 февраля по 10 августа 2022 года отдавал приказы на проведение «систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам».

Обвинение предъявлено по двум статьям уголовного кодекса страны — ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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