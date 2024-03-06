Гарри Каспарова внесли в российский список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг внес российского шахматиста и 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в перечень «террористов и экстремистов», следует из обновления списка.

В перечне у фамилии Каспарова стоит звездочка, означающая возбужденное против него по «террористической» статье уголовное дело.

В декабре 2023 года депутат Госдумы от Екатеринбурга Андрей Альшевских опубликовал полученный им ответ от МВД, в котором сообщалось, что в отношении Каспарова проведена проверка, и в его действиях «усмотрены признаки преступления» по статье о деятельности «нежелательной» организации (статья 284.1 УК). Собранные материалы МВД отправило в Следственный комитет. Официально СК о возбуждении дела против Каспарова не сообщал.

В 2016 году Каспаров, живущий в Литве, вместе с бывшим исполнительным директором российского движения «Солидарность» Иваном Тютриным основал «Форум свободной России». С начала полномасштабной войны организация проводит антивоенные конференции, на которые приглашает разнообразных представителей российской оппозиции.

В мае 2022 года Минюст России объявил Каспарова «иноагентом». 1 февраля 2023 года Генпрокуратура объявила «Форум свободной России» «нежелательной» организацией, а в конце февраля 2024 года в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин.

как проходят антивоенные конференции «форума свободной россии»

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как проходят антивоенные конференции «форума свободной россии»

«Как вы… мы выиграем войну?» Российские оппозиционеры провели уже четвертую антивоенную конференцию — на этот раз в Риге. Очень грустный репортаж «Медузы»