Генпрокуратура объявила «нежелательной» организацией «Форум свободной России»

Генпрокуратура признала «Форум свободной России» нежелательной организацией в РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Форум свободной России» представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ, заявила Генпрокуратура. Это стандартная формулировка, которой ведомство объясняет включение новых организаций в список нежелательных.

«Форум свободной России» — конференция российской оппозиции, проходящая в Вильнюсе дважды в год. Ее организовали в 2016 году шахматист и оппозиционный политик Гарри Каспаров, а также Иван Тютрин — бывший исполнительный директор российского движения «Солидарность».

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