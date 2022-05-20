Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова объявили «иностранными агентами»

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Минюст РФ объявил «иностранными агентами» бизнесмена Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова.

Ходорковский и Каспаров попали в физических лиц — «иноагентов» за «осуществление политической деятельности».

Ходорковского Минюст РФ связал с Украиной, Каспарова — с Украиной и американским фондом Human Rights Foundation.

Сейчас в списке физлиц-«иноагентов» семь человек. Помимо Ходорковского и Каспарова это ведущий Евгений Киселев, журналист Матвей Ганапольский, соратник Алексея Навального Леонид Волков, политик Владимир Кара-Мурза, рэпер Алишер Моргенштерн.

Создание реестра физлиц-«иноагентов» было предусмотрено законом еще в 2020 году, однако Минюст РФ начал пополнять его только весной 2022 года.

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