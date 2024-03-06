В аннексированном Бердянске взорвали автомобиль члена избирательной комиссии. СК завел дело о теракте

В Бердянске в результате взрыва погибла местная жительница, которая преподавала в центре детского творчества и была членом избирательной комиссии, рассказал губернатор аннексированной РФ Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено в автомобиле. При взрыве пострадавшая, имя которой не называется, получила ранения. Ее госпитализировали, она умерла от полученных травм в больнице.

Глава местного пророссийского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что взрывчатку мощностью полтора килограмма в тротиловом эквиваленте заложили под автомобиль убитой. По его словам, погибшая была членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Балицкий назвал случившееся терактом и попыткой «помешать нашему законному волеизъявлению». Рогов возложил вину за взрыв на Украину.

Следственный комитет России в аннексированной Запорожской области возбудил уголовное дело о теракте и незаконном хранении взрывчатки (пункт «б» части 3 статьи 205, часть 1 статья 222.1 УК).

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на людей и чиновников, которые сотрудничают с назначенными РФ властями, совершают покушения.

17 марта в России пройдут выборы президента страны. Назначенные РФ власти также проведут голосование на захваченных в ходе российского вторжения территориях Украины. Так, досрочное голосование на выборах в оккупированной РФ части Запорожской области началось еще 25 февраля.

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