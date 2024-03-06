Суд в Москве заочно арестовал автора блога «КраСава» Евгения Савина

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего футболиста и автора блога «КраСава» Евгения Савина по делу о повторной «дискредитации» Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Евгений Савин живет заграницей. Его арест будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Что стало поводом для возбуждения уголовного дела, не сообщается. В сентябре 2023 года следователи проводили проверку из-за интервью Савина, которое он дал Ксении Собчак. Тогда же проект Собчак «Осторожно, новости» писал, что против Савина возбудили уголовное дело.

Савин объявлен в международный розыск.

Евгений Савин — в прошлом профессиональный футболист, выступавший за футбольные клубы «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь» и «Урал». После завершения спортивной карьеры он вел программы на «Матч ТВ». У ютьюб-канала «КраСава» более одного миллиона подписчиков.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Савин выступил против войны. В апреле 2022 года Савин опубликовал на ютьюб-канале выпуск, посвященный войне, в записи участвовали украинские футболисты и беженцы. На следующий день после публикации футбольному клубу «Красава», который основал Савин, запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске. В мае Савин покинул Россию.

Из-за выпуска о войне Тверской суд Москвы в феврале 2023 года назначил Савину административный штраф в размере 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии.