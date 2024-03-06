WSJ: Зеленский отправил украинских военных в Судан на помощь главе страны, тайно поставлявшему оружие Киеву

Летом 2023 года украинские военные прибыли в Судан по просьбе главы страны Абделя Фаттаха аль-Бурхана, чтобы помочь в вытеснении повстанческих сил из Хартума, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и суданских военных.

По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский согласился на просьбу председателя переходного совета Судана, поскольку тот тайно снабжал Киев оружием вскоре после начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Еще одним аргументом в пользу согласия Зеленского WSJ называет тот факт, что суданских повстанцев поддерживала ЧВК Вагнера, а золото, добываемое при содействии наемников в стране, использовалось властями РФ для финансирования войны в Украине.

Первая группа украинских военных прилетела в Судан в августе 2023 года. Как пишет WSJ, им ставилось в задачу помочь вывести из Хартума аль-Бурхана, оказавшегося в окружении повстанческой группировки . Он вскоре выехал из города в сопровождении своих охранников, но поблагодарил украинцев, а после этого встретился с Владимиром Зеленским в Ирландии.

Президент Украины 23 сентября написал, что провел в ирландском аэропорту Шеннон «незапланированную встречу» с аль-Бурханом и поблагодарил его за «последовательную поддержку суверенитета Украины». По словам Зеленского, он обсудил с главой Судана «деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией».

Следующей задачей украинских военных, по данным WSJ, стало вытеснение из Хартума повстанческих сил, поддерживаемых ЧВК Вагнера. Вскоре после гибели Евгения Пригожина «вагнеровцы» практически перестали участвовать в боевых действиях в Судане, отмечает газета. Помимо сражений с повстанцами, украинские военные также обучали суданских солдат тактике и помогали в поставке турецких беспилотников «Байрактар».

Большинство военных, участвовавших в боевых действиях в Судане, относились к подразделениям Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет WSJ. Глава ГУР Кирилл Буданов отказался от детальных комментариев по поводу присутствия украинских военных в Судане. «Мы ведем полноценную войну с Россией. У них есть подразделения в разных частях мира, и мы иногда пытаемся нанести им удар там», — сказал он. Пресс-секретарь Зеленского на запрос о комментарии не ответил.

О возможном присутствии украинских сил в Судане в сентябре 2023 года писал CNN со ссылкой на украинский военный источник. После того, как в сети появилось видео применения дронов, атаковавших позиции Сил быстрого реагирования, CNN геолоцировал кадры и пришел к выводу, что за этой атакой, вероятно, стояли украинские спецслужбы. При этом отмечалось, что канал не может независимо подтвердить причастность Украины. Спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эту информацию.

В августе 2023 года WSJ писала, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин получал основную прибыль от экспорта золота из Судана в Россию. По данным газеты, за несколько дней до гибели Пригожин встречался в столице ЦАР Банги с командирами Сил быстрого реагирования, которые привезли ему ящики с золотом в качестве оплаты за ранее поставленные ракеты класса «земля-воздух».

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