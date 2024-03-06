Великобритания заявила о готовности передать Киеву активы российского Центробанка. Россия получит их обратно, если выплатит репарации

Великобритания готова передать Украине все замороженные в стране активы Центробанка РФ в виде займа с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации, сообщает The Guardian со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

В соответствии с планом Кэмерона, когда Россия выплатит репарации, займ будет возвращен, и таким образом Москва получит доступ к своим средствам. «Есть возможность использовать что-то вроде или долгового обязательства, которое по сути использует замороженные российские активы в качестве залога, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации», — заявил Кэмерон.

Министр также добавил, что Великобритания стремится к максимальному единству со странами «Большой семерки» и Евросоюза в вопросе передачи российских активов Украине, однако Лондон готов пойти на этот шаг и без коллективного решения.

The Guardian называет сильной стороной плана то, что формально он не предусматривает конфискацию активов — в конечном итоге Россия получит к ним доступ. При этом, подчеркивает издание, у плана есть очевидно слабая сторона, — если Украина не одержит победу на поле боя, то Россия не согласится выплачивать репарации. Как тогда возвращать деньги, неясно.

Журналисты отмечают, что Кэмерон впервые так открыто и подробно говорит об этом предложении. По их мнению, это может свидетельствовать о политической поддержке плана в США, но не в ЕС.

В Великобритании после начала войны были заморожены активы ЦБ РФ на сумму около 25 миллиардов фунтов стерлингов (32 миллиарда долларов), но официально об этом не сообщалось, уточняет The Guardian.

В конце января 2024 года страны Евросоюза согласовали план по передаче прибыли, полученной от замороженных в ЕС российских активов, в специальный фонд, из которого деньги впоследствии можно будет использовать для восстановления Украины. Механизм реализации этого плана сейчас разрабатывается.

По данным Bloomberg, США рассчитывают, что страны «большой семерки» смогут принять решение об использовании активов ЦБ РФ на саммите в июне. При этом, как писало агентство, страны G7 пока не пришли к единому мнению относительного того, как именно следует использовать российские активы. Однако все они согласны с тем, что замороженные активы должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины.