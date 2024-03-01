Bloomberg: Байден ожидает от стран G7 решения по использованию замороженных российских активов к саммиту «Большой семерки» в июне

Президент США Джо Байден ожидает, что страны «Большой семерки» примут решение об использовании замороженных российских активов к саммиту G7, который пройдет в июне 2024 года в Италии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По данным источников Bloomberg, Байден хотел бы, чтобы замороженные активы российского Центробанка использовались для финансирования бюджета Украины, а затем и для восстановления страны. При этом президент США не считает, что использование замороженных средств может заменить необходимость в дополнительной помощи Украине.

Чиновники стран «Большой семерки» сходятся во мнении, что замороженные активы должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины, но не могут прийти к единому решению, что с ними делать.

По словам одного из собеседников Bloomberg, Великобритания и Канада считают, что замороженные средства нужно конфисковать. Однако Франция и Германия, а также Европейский Центробанк, против конфискации, поскольку опасаются ответных мер России и негативного влияния на финансовую стабильность европейской экономики и статус евро как резервной валюты. Любое решение требует поддержки всех стран «Большой семерки».

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома от комментариев Bloomberg отказался.

С начала войны на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро. Большая часть средств (около 210 миллиардов евро) хранится в Евросоюзе, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций.

Власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих средств как минимум с осени 2022 года. В конце января 2024 года страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли, полученной от замороженных российских активов, в специальный фонд, из которого деньги впоследствии можно будет использовать для восстановления Украины. В феврале Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от замороженных российских активов.

В конце декабря 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что возможное изъятие замороженных российских активов «будет иметь серьезные последствия», а Россия в таком случае ответно конфискует доступные западные средства, хранящиеся в стране. В январе Bloomberg сообщал, что российские власти готовятся к судебному разбирательству на случай конфискации странами Запада замороженных активов Центробанка.