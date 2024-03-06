В Одесской области похоронили семью с тремя детьми, погибшую из-за удара российского дрона. Лизу (ей было семь месяцев) положили в один гроб с мамой Семьсот сорок первый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Главные новости: Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и командующего Черноморским флотом.

Военная разведка Украины заявила, что морские дроны уничтожили российский патрульный корабль «Сергей Котов» в Крыму.

Суд в Адыгее конфисковал российские активы бизнесмена Игоря Коломойского.

В Белгородской области из-за взрыва беспилотника загорелась нефтебаза.

Минобороны Германии: утечка разговора немецких офицеров о ракетах Taurus произошла из-за ошибки одного человека.

«Новая газета»: за два года войны Генпрокуратура РФ подала 40 исков об изъятии десятков частных компаний.

Президент Венгрии подписал закон об одобрении вступления Швеции в НАТО.

Похороны погибших при обстреле Одессы

В Одессе в результате удара российского дрона по девятиэтажному жилому дому в ночь на 2 марта были убиты 12 человек, в том числе полковник Сил территориальной обороны Сергей Кравец, его жена Татьяна и трое их детей: девятилетний Сергей, восьмилетняя Злата и Лиза, которой было семь месяцев. 5 марта их похоронили в Одесской области — Лизу в одном гробу с мамой.

Michael Shtekel / AP / Scanpix / LETA

ВСУ используют дроны-камикадзе под Авдеевкой

Российско-украинская война — первый в истории масштабный вооруженный конфликт, где обе стороны так активно применяют беспилотники. И украинские, и российские военные используют разные типы БПЛА для разных боевых задач. Под Авдеевкой ВСУ, чтобы остановить продвижение российских войск, применяют, в числе прочего, FPV-дроны (беспилотники, передающие операторам «вид от первого лица»). Такой дрон может нести несколько килограммов взрывчатки.

Narciso Contreras / Anadolu / ddp / Vida Press

Narciso Contreras / Anadolu / ddp / Vida Press

Narciso Contreras / Anadolu / ddp / Vida Press

Narciso Contreras / Anadolu / ddp / Vida Press

Ремонтная мастерская ВСУ в Донецкой области

Хотя военные эксперты и называют одним из определяющих факторов последних месяцев боевых действий в Украине массовое использование FPV-дронов, прочие виды вооружений обе стороны применяют не менее активно. В пакет военной помощи Украине от западных союзников входит бронетехника, но ее недостаточно. ВСУ используют технику еще советской разработки, например, БМП-2, в том числе и те машины, которые удалось захватить у российской армии. Бронетехнику, поврежденную в боях, ремонтируют и вновь отправляют на фронт.

Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — семьсот сорокового — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.