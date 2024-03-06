Команда «Скажи Гордеевой» объявила сбор средств, чтобы ютьюб-шоу продолжило выходить после запрета на рекламу у «иноагентов»

Проект «Скажи Гордеевой», объявлявший о приостановке выхода ютьюб-шоу из-за запрета на рекламу у «иноагентов», продолжит работу, сообщила в своем телеграм-канале Катерина Гордеева.

«В этом черном-черном феврале вы искупали нас в нежности, любви и готовности помочь, к которой, честно говоря, мы не были готовы», — написала Гордеева. — Мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением. Мы попробуем выстоять».

Для продолжения выхода ютьюб-шоу команда «Скажи Гордеевой» открывает сбор средств. «Мы создали все популярные деньгособирательные платформы в надежде, что вы нас поймете и поддержите», — сообщила Гордеева.

Поддержать проект можно как разовым переводом, так и регулярными платежами. Реквизиты и другие подробности указаны здесь.

Минюст РФ объявил Катерину Гордееву «иностранным агентом» в сентябре 2022 года.

Госдума 28 февраля приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах «иностранных агентов». За размещение рекламы, как отметили в Госдуме, будут грозить административные штрафы или лишение свободы до двух лет. 6 марта закон одобрил Совет Федерации.

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