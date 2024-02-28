Госдума запретила размещать рекламу на сайтах «иноагентов»

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах «иностранных агентов» — на их сайтах, в их соцсетях, блогах и других площадках.

Кроме того, закон запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих «иноагентов».

В Госдуме отметили, что за нарушение запрета предусмотрена ответственность. Как говорил ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискаре, российские законы об «иноагентах» предусматривают как административное наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юридических лиц, так и уголовное (при двух административных делах в течение года) — до двух лет лишения свободы.

Документ внесли на рассмотрение Госдумы 15 февраля. Его авторами выступили 395 депутатов, в том числе спикер парламента Вячеслав Володин и лидеры фракций.

Володин, представляя законопроект, говорил, что «люди возмущены» тем, что блогеры, «действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну», продолжают зарабатывать деньги «на наших гражданах, на отечественных компаниях».

По данным РБК, российские рекламные агентства начнут включать в договоры условия об одностороннем расторжении контрактов в случае, если распространителя рекламы объявят «иностранным агентом».