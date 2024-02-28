Российские рекламные агентства включат в договоры пункт о расторжении контракта с блогером, если его признают «иноагентом»

Рекламные агентства начнут включать в договоры условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания распространителя рекламы «иностранным агентом». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей рекламных компаний.

Собеседники издания в рекламных группах отмечают, что проблемой станет не столько размещение рекламы на ресурсах уже признанных «иноагентами» лиц, сколько заключение контрактов с теми, кто «находится в группе риска». Один из источников РБК пожаловался, что реестр «иноагентов» пополняется в пятницу вечером, «когда рабочий день любой бухгалтерии уже закончен», при этом рекламную кампанию «остановить необходимо сразу после обновления реестра».

Директор по цифровым технологиям рекламного агентства NMi Group Анна Планина заявила о необходимости «проработать алгоритм оперативного включения площадок в блэк-листы при получении статуса иноагента», так как рекламодатель не всегда знает полный список сайтов, на которых может выйти заказанная реклама (речь идет, например, о таргетированной рекламе — прим. «Медузы»).

Она отметила, что с размещением у блогеров дела обстоят проще, так как «можно предугадать риски» и не размещаться у тех, кто потенциально может попасть в списки Минюста.

РБК отмечает, что опрошенные изданием эксперты называют законодательный запрет рекламы у «иноагентов» ожидаемым шагом «в текущих реалиях».

В агентстве OMD OM Group заявили, что запрет на рекламу у «иноагентов» будет иметь «положительный эффект» для бизнеса. По мнению представителя компании, существование прямого запрета позволит легче урегулировать вопрос с прекращением отношений по размещению рекламы с «иноагентом», так как появится безусловное основание для этого.

Основатель агентства Digital Church Марк Хлуднев считает, что законопроект о запрете рекламы у «иноагентов» «не совсем оправдан». Он пояснил, что большая часть блогеров, которые объявлены «иноагентами», «являются сильнейшими лидерами мнений в нашей стране, многие из них нейтральны по отношению к действующей власти». По его словам, некоторые «иноагенты», оставшиеся в России, создают крупные проекты, через них проходят «большие финансовые вливания, а теперь «эти деньги могут утечь за границу».

27 февраля Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах «иностранных агентов», в их соцсетях и на других площадках. По словам главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, за размещение рекламы у «иноагентов» будут наказать как и за другие нарушения законов об «иностранных агентах». Они предусматривают административные штрафы и лишение свободы до двух лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, анонсирую законопроект, говорил, что «люди возмущены» тем, что блогеры, «действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну», продолжают зарабатывать деньги «на наших гражданах, на отечественных компаниях».

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