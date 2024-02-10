Володин предложил запретить российским компаниям рекламироваться у «иноагентов»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обсуждают законопроект о запрете размещать рекламу «на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Володина, ему поступают «многочисленные обращения» с вопросом, почему на интернет-ресурсах «иноагентов» до сих пор размещается реклама российских компаний.

«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях», — написал Володин.

Он заявил, что депутаты считают необходимым лишить «иноагентов» всех источников дохода в России, а за нарушения «предусмотреть строгие меры ответственности». На какой стадии обсуждения находится законопроект, Володин не уточнил.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев после предложения Володина сообщил, что законопроект о запрете публикации рекламы у «иноагентов» уже подготовлен совместно с комитетом по экономической политике и сейчас находится на согласовании. На официальном портале законопроектов, внесенных в Госдуму, документ пока не опубликован.

В марте 2023 года заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал лишить «иноагентов» источников дохода в России, а в мае министр юстиции Константин Чуйченко предложил лишать «иноагентов» возможности зарабатывать в стране.

В июне 2023 года Минцифры предлагало запретить размещать рекламу у «иноагентов», которые привлекались к ответственности по статье о «фейках» про российскую армию. Отчисления таким «иноагентам» от видео- и музыкальных платформ, а также от приложений для электронных книг ведомство предложило переводить на специальный счет, где средства будут замораживаться.

В реестре «иноагентов», который ведет Минюст, 764 позиции. Туда регулярно вносят как физических лиц, так и организации, у которых ведомство находит «иностранное финансирование» или цитаты других «иноагентов». В реестр уже внесено множество популярных блогеров, писателей, музыкантов и политиков.

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