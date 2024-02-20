Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий размещать рекламу у «иноагентов»

Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила проект закона, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах «иностранных агентов», в их соцсетях и на других площадках.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 15 февраля. Его соавторами числятся 395 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Володин, лидеры фракций, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Пискарев, комментируя законопроект, говорил, что за размещение рекламы будут наказывать как и за другие нарушения законов об «иностранных агентах». Российские законы об «иноагентах», напомнил он, предусматривают как административное наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юридических лиц, так и уголовное (при двух административных делах в течение года) — до двух лет лишения свободы.

Володин, анонсируя законопроект о запрете размещать рекламу у «иноагентов» писал: «Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях».

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, в свою очередь, говорил: «Мы не против того, чтобы существовали сайты иноагентов, мы против того, чтобы ресурсы были предметом рекламы, а реклама — это побуждение как можно большего количества людей обращаться на такие ресурсы» (цитата по «Интерфакс»). При этом он заявил, что на цитирование «иностранных агентов» запрет распространяться не будет.