Фонд Немцова совместно с The Untitled Ventures объявили о создании инвестиционного фонда, доходы от которого пойдут на поддержку гражданского общества в России

Фонд Бориса Немцова совместно с инвестиционной компанией The Untitled Ventures объявили о создании фонда Venture for Democracy для поддержки институтов российского гражданского общества.

В пресс-релизе фонда Немцова отмечается, что после начала вторжения российских войск в Украину сотни талантливых IT-предпринимателей покинули Россию. Многие из них, как выяснил фонд Немцова, хотели построить глобальный IT-бизнес в новых странах, но столкнулись со сложностями при поиске инвестиций и открытием банковских счетов из-за российского гражданства. Именно в высокотехнологические стартапы, созданные за рубежом, планирует инвестировать Venture for Democracy.

При этом половину от полученных доходов фонд будет направлять на поддержку институтов гражданского общества, в том числе на работу независимых СМИ, правозащитных организаций и активистов, которые также были вынуждены уехать из России.

Согласно пресс-релизу, целевой размер венчурного фонда составит 125 миллионов долларов. На первом этапе Venture for Democracy планирует привлечь 30 миллионов долларов. За принятие бизнес-решений фонда будет отвечать The Untitled Ventures, а за проверку контрагентов — фонд Немцова и журналисты-расследователи. Ожидается, что фонд начнет свою работу в ближайшие месяцы.

Жанна Немцова, говоря о Venture for Democracy, отметила, что идея его создания появилась больше года назад. «Наше гражданское общество слабо еще и потому, что в течение многих лет получало весьма ограниченную и фрагментарную поддержку от бизнес-сообщества. Ответственность бизнеса — это системная помощь тем людям, которые борются за демократическое будущее России. Инвестиционный фонд — это один из инструментов, которым можно будет воспользоваться для поддержки и чистого бизнеса, и гражданского общества», — сказала соосновательнца фонда Немцова.

В свою очередь сооснователь The Untitled Ventures Константин Синюшин отметил, что фонд сможет помочь проектам эмигрантов. «Сегодня они сталкиваются в Европе с дополнительными сложностями, которые нам необходимо им помочь преодолеть, чтобы воспользоваться редкой возможностью экспорта талантов в мировую техническую и бизнес элиту на равных правах. Мы хотим вернуть на мировой рынок самых достойных и прозрачных предпринимателей, через развернутый комплаенс сняв с них вполне обоснованные на сегодня опасения», — добавил Синюшин.