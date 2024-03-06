Житель Челябинска жестоко избил бывшую жену. В суд он принес медали ЧВК Вагнера «За взятие Бахмута». Ему назначили штраф в пять тысяч рублей

Архив Татьяны

Житель Челябинска, которого бывшая жена обвинила в жестоком избиении, избежал уголовного преследования — мировой судья обязал его выплатить компенсацию в размере пяти тысяч рублей.

О судебном разбирательстве рассказало издание 74.ru, поговорившее с потерпевшей. Журналисты называют только ее имя — Татьяна. У нее трое детей.

По словам пострадавшей, ее бывший муж Константин напал на нее 4 октября 2022 года. К тому времени они были два года в разводе, однако мужчина постоянно звонил и требовал от нее отчетов, ревнуя к ее новому партнеру. В тот день бывшие супруги снова поссорились по телефону, после чего Константин привез к ней домой из школы старших детей.

«Я смотрю в глазок — там средняя дочь стоит. Проверила еще, нет ли рядом бывшего мужа, но она одна стояла. Я открыла входную дверь, он залетел и нанес несколько ударов в живот в коридоре. Потом как-то мы оказались в зале (этого я уже не помню), и он начал там колошматить кулаками по лицу, а я лицо закрыла ладошками и просила: „Хватит, хватит“. Потому что боль адская была, — рассказала журналистам Татьяна. — Я там как мячик летала! Потом он схватил меня за волосы, и я увидела пистолет. Он мне им зуб сколол: „Завалю сейчас тебя“. После этого удара, видимо, я сознание потеряла. А он, видимо, меня еще пинал, потому что тело потом у меня было все черное, в синяках».

Очнувшись, она поняла, что не может открыть глаза и ничего не видит. Татьяна оказалась запертой в квартире без собственных ключей и телефона. Она нашла планшет младшей дочери и сумела позвонить матери. Та приехала и вызвала скорую.

Женщину госпитализировали в областную клиническую больницу № 3 на проспекте Победы. Хирурги сообщили, что у нее раздроблены кости на лице. Татьяне сделали операцию, заменив сломанные кости титановой пластиной. Она провела в больнице две недели.

Ее трое детей в это время были с бывшим мужем и свекровью. После выписки ей отдали только младшую дочь. Старший сын и средняя дочь с ней не общаются.

«Я приезжаю в школу, а они от меня по коридорам, по туалетам, под парты [прячутся]. Дочь кричала: „Боже, спасите, монстр пришел!“ Это пережить, знаете, никому не пожелаю. Я была в ужасе, — рассказала Татьяна. — Дочь мне потом уже, спустя время призналась: „Мне баба Вера сказала, что если я пойду к матери, отец со мной то же самое сделает“. Что сыну сказали, я не знаю, он против меня до сих пор категорически настроен».

Татьяна добилась возбуждения уголовного дела против бывшего мужа по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 1 статьи 112 УК). Осенью 2023 года материалы дела передали в мировой суд Курчатовского района Челябинска. Однако там дело прекратили. Суд по ходатайству дознавателя назначил Константину штраф в размере пяти тысяч рублей, освободив от уголовной ответственности.

Начинается суд, меня судья спрашивает, готова ли примириться, предлагает взять с бывшего мужа деньги, назвать нужную сумму. А я не хочу. Я хочу, чтобы он получил свое наказание. Он отдаст эти 500 или 200 [тысяч], а потом пойдет и еще раз меня покалечит. Он же мне писал, когда я в больнице лежала: «Это цветочки. Подожди, что еще будет». А если у него будет условка, и он снова придет, то тогда точно поедет [в колонию]. Это моя, скажем так, гарантия безопасности.

В постановлении суда, с которым ознакомились журналисты, говорится, что Константин «подозревается в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, ранее не судим, загладил свою вину путем перевода денежных средство потерпевшей — 5000 рублей».

Как считает Татьяна, судья мог вынести решение в пользу ее бывшего мужа из-за документов о сотрудничестве с ЧВК Вагнера, которые тот продемонстрировал в суде. В частности, Константин принес медали ЧВК Вагнера «За взятие Бахмута» и «Бахмутская мясорубка» (Участнику битвы за Бахмут), а также благодарственные письма от ЧВК, адресованные его родителям.

Татьяна сомневается, что Константин действительно был на войне в Украине и участвовал в боевых действиях под Бахмутом, однако в постановлении суда это отражено: «Заключен действующий контракт с ЧВК Вагнера, следовательно, он занят общественно полезным трудом».

Потерпевшая оспорила решение мирового судьи в Курчатовском районном суде Челябинска.

За последние несколько месяцев бывшие супруги подали друг на друга заявления в полицию. Константин обвинил Татьяну и ее партнера в побоях и пропаже вещей. В чем суть его искового заявления, в материале не уточняется. Татьяна в ответ заявила об угрозах от бывшего мужа.

Она поделилась с журналистами аудиосообщениями, которые, как она утверждает, записал ей Константин. На одной записи мужчина с матом обещает приехать и выбросить собеседницу в окно. На другой он заявляет, что, пытаясь отменить штраф, женщина «идет против [судебной] системы». Также он обещает, что добьется дела против ее партнера по статьям о грабеже или разбое.

«По реакции судей и других участников процесса, наверное, уже надо понять, что ты там жалости никакой не вызываешь, а только раздражение и ненависть. Поэтому надо о (новом мужчине) уже, наверное, думать начинать? Подумай пару неделек. Потом поезд уйдет. Я вас юридически везде переиграл, вас обложил», — говорит мужчина на записи.

Связаться с самим Константином журналистам 74.ru не удалось.

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