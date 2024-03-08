Минобороны Франции: французские оборонные компании наладят производство комплектующих для военной техники на территории Украины к лету 2024 года
Минобороны Франции планирует обязать некоторые оборонные компании наладить производство непосредственно на территории Украины, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Себастьена Лекорню
По его словам, речь идет о трех французских компаниях, которые заключат партнерство с украинскими предприятиями в сфере производства беспилотников и наземной техники.
Первоначально предприятия будут производить комплектующие для военной техники, а в дальнейшем — боеприпасы. Первые производственные объекты планируется запустить летом 2024 года, добавил министр.
Reuters отмечает, что Лекорню также «намекнул» об участии в таких соглашения французского производителя танков KNDS (холдинговая структура, образованная французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann).
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед лидерами французских политических партий. Как рассказывали участники мероприятия, в ходе встречи президент заявил, что в вопросах поддержки Украины со стороны Франции не должно быть ограничений. Также он подчеркнул, что все рамки, которые союзники Киева устанавливают сами себе, дают Москве преимущество.
В конце февраля президент Франции не исключил возможность отправки европейских войск в Украину. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если военные альянса появятся на территории Украины. Также эту тему затронул президент Владимир Путин, пригрозив «трагичными последствиями» для «возможных интервентов».