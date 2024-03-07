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Война Семьсот сорок третий день. Онлайн «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 марта читайте здесь.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения;
- Российские войска нанесли шесть ракетных ударов и 90 авиационных ударов, а также совершили 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- Украинские военные отразили четыре атаки ВС РФ на купянском направлении в районе Синьковки и Табаевки Харьковской области, 11 атак — на лиманском направлении в районе Белогоровки Луганской области, Тернов и Спорного Донецкой области, 11 атак — на бахмутском направлении в районах Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области;
- ВСУ отразили 21 атаку российских войск на авдеевском направлении в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области;
- Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава армии РФ. Подразделения ракетных войск Украины поразили один район сосредоточения личного состава и четыре артиллерийских средства российских сил.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией России сбили шесть украинских беспилотников
По данным ведомства, средства ПВО перехватили дрон над Курской область, три беспилотника уничтожены над Брянской областью и еще два — над Тульской.
Власти Тульской области сообщали, что пострадавших и разрушений нет. Аналогичное сообщение публиковал губернатор Курской области Александр Богомаз.
Здравствуйте. Сегодня 743-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.