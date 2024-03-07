Война Семьсот сорок третий день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией России сбили шесть украинских беспилотников

По данным ведомства, средства ПВО перехватили дрон над Курской область, три беспилотника уничтожены над Брянской областью и еще два — над Тульской.

Власти Тульской области сообщали, что пострадавших и разрушений нет. Аналогичное сообщение публиковал губернатор Курской области Александр Богомаз.